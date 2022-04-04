Hong Kong Lideri Carrie Lam, ikinci dönem aday olmayacak

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Hong Kong lideri Carrie Lam, bugün Covi-19 salgınındaki son durumu değerlendirmek için düzenlenen basın toplantısında, liderlik için 2’nci dönem aday olmayacağını açıkladı. Lam, Pekin’deki yetkililere teşekkür ederek, “Bu yıl 30 Haziran’da 5 yıllık görevimi sonlandıracağım ve 42 yıllık kamu hizmetime son veriyorum” ifadelerini kullandı.



Lam, aldığı kararın Pekin’deki merkezi hükümete iletildiğini ve saygıyla karşılandığını belirterek, “Görev süremin bitmesine iki yıldan az bir süre kalmışken, iade karşıtı yasa tasarısı ve yabancı güçlerin müdahalesi ve ayrıca Covid-19 salgını nedeniyle büyük bir baskı altındaydım. Ancak Pekin’deki yetkililerin desteği bana gerekli motivasyonu sağlıyordu” dedi.