Hong Kong, 8 ülkeden uçuşları yasakladı

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Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında ülkeler yeni önlemler alıyor. Hong Kong’da yaklaşık 7 ay sonra Covid-19 vakalarının yeniden yükselişe geçmesinin ardından, Hong Kong Lideri Carrie Lam yaptığı açıklamada, Avustralya, Kanada, Fransa, Hindistan, Pakistan, Filipinler, İngiltere ve ABD’ye 8 Ocak’tan itibaren 2 haftalık seyahat yasağı uygulanacağını ifade etti.



YENİ ÖNLEMLER YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



Hızla yayılan Omicron mutasyonu nedeniyle, yeni Covid-19 tedbirlerinin Cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceğini de belirten Lam, spor salonlarının, barların, gece kulüplerinin ve kapalı yemek mekanlarının kapatılacağını duyurdu. Okulların kapatılmayacağını da sözlerine ekleyen Lam, eğitime tedbirlerle birlikte devam edileceğini ifade etti.



Lam ayrıca, şu an şehirdeki birçok hastanenin Omicron mutasyonu nedeniyle dolmaya başladığı konusunda da halka uyarılarda bulundu.



Hong Kong’a denizaşırı ülkelerden seyahat eden kişilerin aşılı olup olmadığı fark etmeksizin 21 gün karantina da kalması da zorunlu tutuluyor.