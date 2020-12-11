Hong Kong, 15 milyon doz aşı satın almak üzere Pfizer ve Sinovac ile anlaştı

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, düzenlediği basın toplantısında Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile geliştirdiği aşı ve Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen aşının her birinden 7,5 milyon doz almak üzere, ön anlaşmaların imzalandığını belirtti.

Baş Yönetici Lam, alternatif olarak, Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıdan satın almak için de görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.

Hong Kong yönetimi ikisi de 2 doz olarak uygulanan aşılarla 7,5 milyonluk nüfusunun tamamını bedava aşılamayı hedefliyor.

Çin aşısında ilk teslimatın ocak ayı başında gelmesi beklenirken, aşıların 2021'in ilk üç ayında uygulanması planlanıyor.