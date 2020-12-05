MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerDünya HaberleriHonduras'ta kokain taÅŸÄ±yan uçaÄŸa operasyon: 1 ölü
GeriDÃ¼nya Honduras'ta kokain taÅŸÄ±yan uçaÄŸa operasyon: 1 ölü
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Haber

Dünya
AA
Haber GiriÅŸ: 05.12.2020 - 11:23 | Son GÃ¼ncelleme:

Honduras'ta kokain taÅŸÄ±yan uçaÄŸa operasyon: 1 ölü

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Honduras'ta kokain taÅŸÄ±yan uçaÄŸa operasyon: 1 ölü
Abone Olgoogle-news

Orta Amerika Ã¼lkesiÂ Honduras'ta silahlÄ± kuvvetlerin, kokain taÅŸÄ±yanÂ Ã§ift motorlu bir uÃ§aÄŸa dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, 1 kiÅŸiÂ Ã¶ldÃ¼.Â

Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan habere gÃ¶re, Venezuela'dan geldiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lenÂ uÃ§ak, baÅŸkentÂ Tegucigalpa'daÂ inmesinin ardÄ±ndanÂ silahlÄ± kuvvetler, kokain yÃ¼klÃ¼ uÃ§aÄŸa operasyon yaptÄ±.Â 

Yetkililer, uÃ§aÄŸÄ±nÂ BirleÅŸmiÅŸ MilletlereÂ (BM) ait yardÄ±m kuruluÅŸunun renkleriyle boyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve uÃ§aktakilerin, geÃ§en ay Ã¼lkeyi vuran Lota ve Eta kasÄ±rgasÄ±nda maÄŸdur olanlara insani yardÄ±m taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, kokaini gizlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

Operasyon sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada, bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, bir asker de ayaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. UÃ§akta kaÃ§ kiÅŸinin bulunduÄŸuna dair yetkililerden herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.Â 

UÃ§akta yapÄ±lan aramalarda, ilaÃ§Â paketlerinin arasÄ±nda gizlenmiÅŸ halde 40 kilo kokain bulundu.Â 

Ãœlkede yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana uÃ§ak ve teknelere yapÄ±lan operasyonlarda 2 bin 930 kilo kokain ele geÃ§irildi.Â 

BU VÄ°DEO Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R

BrezilyalÄ± kadÄ±n, ayakkabÄ± tabanÄ±nda Türkiye'ye kokain sokarken yakalandÄ±
daha fazla video iÃ§in

Â 

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle