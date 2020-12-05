Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan habere gÃ¶re, Venezuela'dan geldiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lenÂ uÃ§ak, baÅŸkentÂ Tegucigalpa'daÂ inmesinin ardÄ±ndanÂ silahlÄ± kuvvetler, kokain yÃ¼klÃ¼ uÃ§aÄŸa operasyon yaptÄ±.Â

Yetkililer, uÃ§aÄŸÄ±nÂ BirleÅŸmiÅŸ MilletlereÂ (BM) ait yardÄ±m kuruluÅŸunun renkleriyle boyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve uÃ§aktakilerin, geÃ§en ay Ã¼lkeyi vuran Lota ve Eta kasÄ±rgasÄ±nda maÄŸdur olanlara insani yardÄ±m taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, kokaini gizlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Operasyon sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada, bir kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, bir asker de ayaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. UÃ§akta kaÃ§ kiÅŸinin bulunduÄŸuna dair yetkililerden herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.Â

UÃ§akta yapÄ±lan aramalarda, ilaÃ§Â paketlerinin arasÄ±nda gizlenmiÅŸ halde 40 kilo kokain bulundu.Â

Ãœlkede yÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana uÃ§ak ve teknelere yapÄ±lan operasyonlarda 2 bin 930 kilo kokain ele geÃ§irildi.Â

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