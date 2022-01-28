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Honduras’ta cezaevinde çatışma: 4 ölü, 11 yaralı!

#Honduras#Cezaevi#Çatışma
Honduras’ta cezaevinde çatışma: 4 ölü, 11 yaralı

Honduras’ta bir cezaevinde çıkan çatışmada 4 mahkumun hayatını kaybettiği, 11’inin ise yaralandığı bildirildi.

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Honduras'ın Atlantik bölgesinde yer alan Atlntida kentindeki El Porvenir hapishanesinde, dün mahkumlar arasında çatışma çıktı. Çete üyeleri ve diğer mahkumlar arasında çıkan çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Atlntida Hastanesi Müdür Yardımcısı Anbal Montoya, çıkan çatışmanın ardından en az 8 tutuklunun hastanede tedavi gördüğünü doğrulayarak 4 mahkumun ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Honduras’ta cezaevinde çatışma: 4 ölü, 11 yaralı

Honduras’ta El Porvenir hapishanesinin maksimum kapasitesinin 8 bin olmasına rağmen 22 bin tutuklunun bulunması, cezaevinde sürekli çatışma yaşanmasına sebep oluyor.

Hapishanelerin kapasitesinden fazla tutuklu bulundurması, alt yapı sorunlarını beraberinde getirirken çok sayıda mahkum olması nedeniyle “ saatli bomba” olarak nitelendiriliyor.

Honduras'ın ilk kadın yeni Devlet Başkanı Xiomara Castro’nun yemin töreni sırasında cezaevinde çıkan çatışmanın haberini almasının üzerine, ülkesini yeniden kuracağını açıklayarak "Artık uyuşturucu kaçakçılığı veya organize suç olmayacak " sözü vermişti.

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