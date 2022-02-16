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Honduras'ın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez gözaltında!

#Honduras#ABD#Dünya
Hondurasın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez gözaltında

Honduras'ta polis, eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Son dakika: Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Hondurasın eski devlet başkanı gözaltındaSon dakika: Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Honduras'ın eski devlet başkanı gözaltında!Haberin Tüm Görselleri
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ABD'nin tutuklanmasını talep ettiği eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez'in gözaltında alındığı anlara ait görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde eski devlet başkanının elleri ve ayakları kelepçeli olarak yoğun güvenlik kontrolleri altında evden çıkartıldığı görülüyor.

Ulusal televizyonda gösterilen canlı görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Hondurasın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez gözaltında

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Mahkeme sözcüsü Melvin Duarte gazetecilere verdiği demeçte, Hernandez için tutuklama emrinin çıkarıldığını söyledi.

Sözcü, Hernandez'in 24 saat içinde yargıç huzuruna çıkması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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ABD ise işlediği suçlar nedeniyle Hernandez'in iadesini istiyor.

Hondurasın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez gözaltında

 

ABD Federal Savcılığı, geçtiğimiz dönemde Hernandez'i uyuşturucu kaçakçılığında aktif rol oynamakla suçlamıştı.

Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez, ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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