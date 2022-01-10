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Holokost yasasını eleştiren Polonyalı diplomat Nowak görevden alındı

#Polonya#Holokost#Jaroslaw Nowak
Holokost yasasını eleştiren Polonyalı diplomat Nowak görevden alındı

Polonyalı diplomat Jaroslaw Nowak, Holokost yasasını aptalca olarak nitelendirmesinin ardından görevden alındı.

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Yahudi diasporasıyla temaslardan sorumlu Polonyalı diplomat Jaroslaw Nowak, Polonya'da iktidar partisinin parlamentodan 2018 yılında geçirdiği Holokost yasasını "aptalca" olarak nitelendirmiş ve ülkesinin mülkiyetlerin iadesine imkan tanıyan bir yasayı kabul etmesi gerektiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Polonyalı diplomatın görevden alındığı haberini sosyal medya hesabından da duyurdu.

Polonyalı diplomatın görevden alınması, verdiği bir röportaj sırasında 2018’de çıkarılan Holokost yasasının en aptalca değişiklerden biri olduğunu söylemesinin ardından gerçekleşti. Yasada, Nazi Almanya’sının kurbanı olan Polonya’nın Holokostun sorumluluğunu taşıdığına dair söylemler içeriyordu.

Polonya, Holokostla ilgili ülkeye atfedilen suçlardan bertaraf etmek istiyordu anca 2018’de kabul edilen Holokost yasasıyla birlikte mağdurların mülklerini geri alması kısıtlanmıştı. Kabul edilen bu yasayla birlikte İsrail ile Polonya arasında anlaşmazlık daha da büyümüştü.

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Polonyalı diplomat Jaroslaw Nowak, 1980 yılından bu yana ülkede Yahudi diasporasıyla temaslardan sorumluydu geçtiğimiz Temmuz ayında Yahudi diasporasıyla temaslardan sorumlu tam yetkili olmuştu.

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#Polonya#Holokost#Jaroslaw Nowak

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