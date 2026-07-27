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Hollywood yıldızı Ruffalo'dan Netanyahu'ya 'iğrenç katil' tepkisi

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#Mark Ruffalo#Binyamin Netanyahu#Binyamin Netanyahu
Hollywood yıldızı Ruffalodan Netanyahuya iğrenç katil tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 16:55

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alınmasını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Ruffalo Netanyahu'ya hitaben, "Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin." ifadelerini kullandı.

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Ruffalo, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Han'ın görevden almasını memnuniyetle karşılayan Netanyahu'ya ilişkin eleştiride bulundu.

Khan'ın görevden alınmasının İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Ruffalo, "Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin Binyamin Netanyahu. Her zaman böyle hatırlanacaksın." ifadelerine yer verdi.

Hollywood yıldızı Ruffalodan Netanyahuya iğrenç katil tepkisi

HAN HAKKINDAKİ SORUŞTURMA SÜRECİ

UCM Başsavcısı Kerim Han, Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için tutuklama emri talebinde bulunduktan sonra, kendisine yönelik cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasının ardından Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılmıştı. Martta UCM tarafından görevlendirilen üç yargıçtan oluşan bağımsız bir heyet, BM soruşturmasının Han hakkında "görevi suistimal veya ihlal tespit etmediği" sonucuna varmıştı.

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Bağımsız heyetin raporuna rağmen UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosu 8 Haziran'da yaptığı toplantıda, Han'ın görevini "ağır şekilde suistimal" ettiği yönündeki kararın ardından Başsavcı'yı geçici olarak görevden almış ve Han hakkındaki nihai kararı, mahkemeyi kuran 125 taraf devletten oluşan Meclisin 24 Temmuz'daki özel oturumunda yapılacak oylamaya bırakmıştı.

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SUİSTİMAL SUÇLAMASIYLA GÖREVDEN ALINDI

UCM Taraf Devletler Meclisi'nde (ASP) 24 Temmuz'da yapılan gizli oylamada mutlak çoğunlukla alınan kararda, Başsavcı Kerim Han "ciddi suistimal ve görev ihlali" işlediğinin belirlendiğini ve Roma Statüsü'nün 46'ncı maddesi uyarınca görevden alındığı açıklanmıştı.

Han'ın avukatları, Kerim Han'ın görevden alındığı oylamada kendilerine savunma yapma ve akreditasyon hakkı tanınmadığını, sürecin hukuka aykırı, usul yönünden adil olmayan ve delillerle desteklenmeyen bir şekilde yürütüldüğünü öne sürmüştü. Kerim Han, Şubat 2021'de UCM Başsavcılığına seçilmiş ve 16 Haziran 2021'de yemin ederek UCM'nin üçüncü savcısı olarak görevine başlamıştı.

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#Mark Ruffalo#Binyamin Netanyahu#Binyamin Netanyahu

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