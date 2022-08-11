Hollywood yıldızı Ezra Miller hırsızlıkla suçlanmıştı… Yeni haber gündeme bomba gibi düştü: Yanında kalan aile kayıp!

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Adı sürekli olarak şiddet ve taciz gibi olaylara karışan Hollywood yıldızı Ezra miller birkaç gün önce hırsızlıkla suçlanınca manşetlere ilk sıraya yerleşmişti.

Dün akşam saatlerinde ortaya atılan bir başka haber ise çok daha büyük bir suçlamayı içeriyor.

YANINDA KALAN AİLE ORTADAN KAYBOLDU

Oyuncunun Vermont çiftliğinde Ezra Miller’la birlikte yaşadığı iddia edilen genç bir anne ve üç çocuğunun kayıp olduğu bildirildi.

Rolling Stone'un bildirdiğine göre, Vermont Eyalet Polisi 25 yaşındaki kadını ve 5, 4 ve 1 yaşındaki çocuklarının yeri 'Flash' filminin yıldızı tarafından gizleniyor. Polis kayıp olduğu düşünülen aileyi bulmak için arama başlattı.

Yayın tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre, Vermont polisi memurları, Eyalet Savcılığı tarafından talep edilen bir belge için aileyi bulmaya gittiğinde gerçeği fark etti. SOSYAL HİZMETLER AİLEYİ ARAYINCA ORTAYA ÇIKTI

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Savcılık, kadının ve çocuklarının Miller’ın mülkünden alınmasına ve çocukların velayetinin de geçici olarak da olsa anneden alınıp sosyal hizmetlere verilmesine hükmetmişti.

Ancak Miller'ın evine gelen polislere, ailenin aylardır orada yaşamadığını söylediği iddia edildi ve Eyalet Savcılığı'nın dediğine göre, şüpheli davranıyordu. Polisler Miller'ın ailenin yerini bildiği halde kendilerine bilgi vermediğine karar verdiler.

Rolling Stone olayın, Miller'ın mayıs ayında bir eve girip birkaç şişe içki çaldığı iddiasıyla ağır hırsızlıkla suçlandığı davada, polislerin bilgi almak için gittiği 96 dönümlük Stamford’daki çiftliğine yaptığı ziyaretlerden biri sırasında yaşandığını bildirdi.- EVİNE GİDİP SORGULADILAR

Yerel bir kaynak dergiye, birkaç memurun salı gecesi yaklaşık bir saat boyunca ünlü yıldızın evinde olduğunu söyledi, ancak nedeni açıklanmadı. Rolling Stone ile temasa geçtiğinde, bir Vermont polisi sözcüsü, konuyu Vermont Çocuklar ve Aileler Departmanına yönlendirdi ve ancak gizlilik endişeleri nedeniyle yorum yapmaktan kaçındı.

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Herkesi dehşete düşürense kayıp olan annenin temmuz ayı ortalarına kadar sürekli olarak sosyal medya yoluyla paylaşımlar yapmış ve nerede olduğunu bildirmiş olması. Sonrasında ise kadın ve çocuklarıyla ilgili her şey karanlığa gömülmüş durumda.

Miller’ın temsilcileri henüz konuyla ilgili bir yorum yapmadı. Warner Bros projesi Flash da Miller'ın konu olduğu skandallar nedeniyle sallantıda

EVDE SİLAH VE UYUŞTURUCU VAR!

Miller'in mülkünün ateşli silahlar, mühimmat ve esrarla dolu olduğu iddia edildiğinden, emrin çocukların güvenliği korkusuyla hazırlandığı bildirildi.

Çocukların babası da dahil olmak üzere durum hakkında bilgisi olan birden fazla kaynak, haziran ayında yayınlanan bir açıklamada Rolling Stone'a suçlamalarda bulundu.

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Kaynaklardan ikisi, “Fantastik Canavarlar” filminin yıldızının evinin etrafına saçılmış gözetimsiz silahlar olduğunu ve silahların doldurulmuş hayvanların yanına dikildiğini gösteren video görüntüleri olduğunu iddia etti.

BABA ŞÜPHELENDİ

Bir kaynak, 1 yaşındaki çocuğun bir keresinde ortalıkta öylece duran bir kurşunu alıp ağzına koyduğunu iddia etti.

Ayrıca her iki kaynak da çocukların önünde sık ve yoğun esrar kullanıldığını iddia etti.

Rolling Stone'a göre kadın, bir ay önce Hawaii'de tanıştıktan sonra Nisan ortasında kendisini ve çocuklarını Miller'ın evine taşıdı.

Kadın haziran ayında, Miller'ın kendisi ve 'çok küçük üç çocuğu için güvenli bir ortam' sağladığı konusunda ısrar etti. 18 yaşındaki Amerikan yerlisi bir kızın ailesi Miller için taciz iddiasında ve şikayetinde bulundu

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SKANDAL DOSYASI ÇOK KABARIK

Çocukların babası ise bir süre önce çocuklarının durumunun kontrol edilmesi için yetkililere başvurdu.

Bu, bu yılın başlarında Hawaii'de iki kez tutuklanan aktörün skandallar dosyası hayli kabarık.

Bir kez toplum huzurunu bozmak bir kes de bir kadına sandalye fırlatmakla suçlanan Miller için taciz söylentileri de fısıltı gazetesi yoluyla yayılmıştı.

KORKUNÇ İDDİALAR

12 yaşındaki bir çocuğu ‘tırmaladığı’ iddia edilen aktöre, çocuğa bir daha yaklaşamaması için uzaklaştırma emri çıkarıldı.

Ancak iddiaların belki de en korkuncu Amerikan yerlisi bir aile tarafından yapıldı. Aile geçen ay, 18 yaşındaki Amerikan yerlisi aktivist kızları ‘Tokata Demir Gözler'in’ Miller tarafından tacize uğradığını, şiddet ve uyuşturucuya maruz bırakıldığını ve miller tarafından tarikat benzeri bir gruba üye yapılmaya çalışıldığını iddia etiler.

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