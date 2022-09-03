Hollywood yıldızı Anne Heche'in ölümüne dair yeni detaylar ortaya çıktı

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Ölümü ile Hollywood'u yasa boğan Emmy ödüllü aktör Anne Heche'in geçirdiği korkunç kazaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

53 yaşındaki ünlü oyuncu, 5 Ağustos günü arabasını Los Angeles'ın Mar Vista bölgesinde yer alan bir eve hızla çarptı. Kaza sonrası araç ve içinde bulunduğu evde yangın çıkarken Heche, soluduğu zehirli duman nedeniyle ciddi bir anoksik beyin ve akciğer hasarı yaşadı.



Fox11 LA adlı kanal oyuncunun sırtındaki yanıkların açıkça görülebileceği bir halde sedyeyle ambulansa bindirildiği anı görüntüledi.

9 GÜN YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLI KALDI

Acilen hastaneye kaldırılan ama beyin ölümü gerçekleşen Heche, 9 gün yaşam destek ünitesine bağlı kaldıktan sonra 15 Ağustos'ta hayata gözlerini yumdu.

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TELSİZ KAYITLARINA ULAŞILDI

Oyuncunun bağımlılık ve psikolojik sorunları nedeniyle zaman zaman tedavi gördüğü bilindiği için kaza sırasında uyuşturucu etkisi altında olduğu öne sürüldü ancak bu iddialar doğrulanamadı.

Kazaya ilişkin iddialar bir aydır gazete manşetlerinde yer almaya devam ederken NBC kazaya ilk müdahaleyi yapan itfaiye belgelerine ve telsiz kayıtlarına ulaştı.



Ortaya çıkan kayıtlara göre ilk müdahale ekipleri kazadan kaynaklanan dumanlar nedeni ile 25 dakika boyunca ünlü oyuncunun içinde bulunduğu araca ulaşamadı. Araca ulaştıktan sonra da Heche'in yanan evin içinden çıkarılması 20 dakika sürdü.

Yani ünlü oyuncu tam 45 dakika boyunca yanan aracın içinde kaldı ve zehirli dumanlara maruz kaldı.

ÖLÜMÜ KAZA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Adli tıp uzmanları Heche'in duman ve termal yaralanmalardan dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı ve ölüm nedeni raporlara kaza olarak geçti.

53 yaşındaki Heche, Psycho, Donnie Brasco ve Cedar Rapids'in yeniden çevrimi de dahil olmak üzere filmlerdeki çalışmaları ile tanınıyordu.