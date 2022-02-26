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Hollywood yıldıızı ateş hattında

#Sean Penn#Ukrayna#Rusya
Hollywood yıldıızı ateş hattında

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn’in, Rusya’nın saldırısı altındaki Ukrayna’da olduğu ortaya çıktı.

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RUSYA’nın askeri müdahalesini belgeselleştirmek isteyen ünlü oyuncu Sean Penn’in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile olayları değerlendirirken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Penn ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanlığı’nın yayınladığı açıklamada “Sean Penn, Kiev’e Ukrayna’da yaşananları kayıt altına almak ve Rusya’nın ülkemizi işgalinin arkasındaki gerçeği göstermek için geldi. Ukrayna’daki savaşı ne kadar çok kişi bilirse, Rusya’yı durdurma olasılığı o kadar yüksek olur. Sean Penn, Batılı siyasetçilerin de dahil olduğu birçok insanın gösteremediği cesareti gösterdi” ifadeleri yer aldı. Ukrayna’yı en son geçtiğimiz kasım ayında ziyaret eden ve askeri yetkililerle görüşen dünyaca ünlü oyuncu, belgeseli Vice Studios adına hazırlıyor. Geçen yıldan bu yana belgesel çekmek için sık sık Ukrayna’ya giden 61 yaşındaki Penn’in, saldırıların başlamasından birkaç gün önce, bu hafta başında Kiev’e gittiği belirtildi.

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KAŞIKÇI İÇİN İSTANBUL’A GELMİŞTİ

Daha önce İran ve Irak’ı ziyaret eden Penn, 2010’da yaşanan Haiti depreminde de olay yerine giderek insani yardım çalışmalarına öncülük etmişti. 2016 yılında uyuşturucu baronu El Chapo ile yaptığı röportajla dikkatleri üzerine çeken ünlü aktör, Suudi Arabistan’ın başkonsolosluk binasında öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı belgeseli için de ülkemize gelmişti.

Hollywood yıldıızı ateş hattında

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