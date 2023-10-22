Hollywood ünlülerinden dünya liderlerine: Bu savaşı durdurun

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Oscar ve Emmy ödüllü oyuncular Cate Blanchett, Joaquin Phoenix, Andrew Garfield, Kristen Stewart, Riz Ahmed, Channing Tatum’un yanı sıra Dua Lipa, Macklemore, Diplo gibi dünyaca ünlü müzisyen ve şarkıcıların da aralarında bulunduğu 57 isim, ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup yazarak “Gazze’de acil ateşkes” çağrısında bulundu. Ünlüler, ‘Artists4ceasefire.org’ web sitesinde yayınlanan mektupta, ABD ve diğer dünya liderlerinden Gazze bombardımanına son verilmesi ve rehinelerin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmalarını istedi.

HER 15 DAKİKADA 1 ÇOCUK ÖLÜYOR

“Geçtiğimiz bir buçuk hafta içinde 5 binden fazla insan öldürüldü. Bu yazının yazıldığı an itibarıyla, son 12 günde Gazze’ye 6 binden fazla bomba atıldı; bu da her 15 dakikada bir çocuğun öldürülmesiyle sonuçlandı” ifadelerinin yer aldığı mektupta, Gazze’ye insani yardımın ulaşmasına izin verilmesi çağrısında bulunuldu. Ünlüler, Birleşmiş Milletler Acil Yardım Şefi Martin Griffiths’in “Tarih izliyor” ifadesini hatırlatarak “Gelecek nesillere sessizliğimizin, hiçbir şey yapmadığımızın hikâyesini anlatmayı reddediyoruz” dedi.