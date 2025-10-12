×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Hollywood efsanesine veda

Güncelleme Tarihi:

#Diane Keaton#Hollywood#Sinema
Hollywood efsanesine veda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 07:00

HOLLYWOOD’un efsanevi oyuncularından Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Oscar ödüllü yıldız, sinema tarihine unutulmaz rollerle damga vurdu. Keaton, ‘Father of the Bride’, ‘First Wives Club’ ve ‘The Godfather’ (Baba) gibi yapımlarla tanınıyordu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun Kaliforniya’da yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölümüne ilişkin detaylar paylaşılmazken, yakınları mahremiyet talebinde bulundu. Yaklaşık altmış yılı aşan kariyerinde Oscar, BAFTA ve Altın Küre gibi ödüller kazanan Diane Keaton, sinema tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olarak anılmaya devam edecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diane Keaton#Hollywood#Sinema

BAKMADAN GEÇME!