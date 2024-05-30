Hollanda’ya istihbaratçı başbakan

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Hollanda’da kasım ayında yapılan ve yabancı karşıtı Geert Wilders’in Özgürlük Partisi’nin (PVV) zaferiyle sonuçlanan seçimin ardından hükümet kurma görüşmeleri sonuçlandı. Koalisyon ortağı dört parti, başbakan olarak eski istihbarat başkanı Dick Schoof’un ismi üzerinde uzlaşıya vardı. Schoof, hükümet protokolünün hazırlanması için görevlendirilen formatör Richard van Zwol ile konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. “Böyle bir göreve davet edileceğimi hiç düşünmezdim” diyen Schoof, bakanlıkların paylaşılması dahil tüm sürecin 26 Haziran’da tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

CAMİLERİ DİNLETMİŞTİ

Hollanda İstihbarat Teşkilatı ve Ulusal Terörle Mücadele Koordinatörlüğü yapmış biri olan Schoof (67), şu an Adalet ve Güvenlik Bakanlığı Genel Sekreteri olarak çalışıyor. 2000 yılında hazırlanan Yabancılar Yasası’nın da mimarlarından biri olarak gösterilen ‘müstakbel başbakanın’ terörle mücadele koordinatörlüğü döneminde camilere dinleme ekipmanı yerleştirdiği ortaya çıkmış ve olay tepki çekmişti. Schoof’un başbakan olabilmesi için tüm koalisyon ortaklarının “evet” demesi ve mecliste yapılacak güven oylamasını geçmesi gerekiyor.

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BAŞBAKAN OLAMAMIŞTI

PVV’nin liderlik yaptığı koalisyonda Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) de yer alıyor. Wilders’in yeni ortakları, koalisyon müzakerelerinde Wilders’in başbakan olacağı bir hükümette bulunmayacaklarını ifade etmişti. Wilders, ‘güçlü sağ hükümet’ seçeneğini korumak için başbakanlık koltuğundan feragat edeceğini açıklamıştı.

GÖÇ KARŞITI HÜKÜMET

“Umut, cesaret ve gurur” sloganıyla kamuoyuna duyurulan koalisyon protokolüne göre, ülke tarihinin en sert iltica ve göç politikası uygulanacağı açıklanmıştı. Buna göre sığınmacılar konusunda kısıtlamalar belirlenecek, süresiz sığınma izni kaldırılacak ve geçici ikamet izninde düzenleme yapılacak.