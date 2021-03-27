Hollanda'nın koronavirüs testleri... 200 kişi Rodos'a, 5 bin kişi stadyuma...

MASRAFLAR DEVLETTEN

Deneye katılacak 187 turistten 17-70 yaş arasında olmaları, seyahat öncesi ve sonrası koronavirüs testi yaptırmayı kabul etmeleri ve dönüşte 10 gün karantinada kalma şartı aranıyor. Şimdiye kadar 25 bin kişinin başvurduğu belirtiliyor. 8 gün boyunca Rodos’ta her şey dahil tatil yapacak olan turistlerin 342 sterlinlik (yaklaşık 4 bin TL) masrafı devlet tarafından karşılanacak.

OTELDEN ÇIKMAK YASAK

Turistler, Rodos’ta üç yüzme havuzu, iki restoranı bulunan Mitsis Grand Hotel’de kalacak. Otelde Hollandalı turistlerden başka tatilci olmayacak, Hollandalıların da tesis dışına çıkmasına izin verilmeyecek. Deney sonrasında salgın döneminde turizmin ne kadar güvenli olduğu, seyahat köprülerinin oluşturulmasının uygun olup olmayacağı gözden geçirilecek.

LETONYA MAÇINA 5 BİN SEYİRCİ ALINACAK

Öte yandan, Hollanda, koronavirüsle ilgili en büyük saha deneyini de Letonya maçında gerçekleştirecek. Amsterdam Johan Cruijff Arena Stadı'ndaki karşılaşmaya, 5 bin Hollandalı taraftarın girişine izin verilecek. Bu maçta elde edilecek deneyimler ışığında, önümüzdeki aylarda düzenlenecek etkinliklerin seyircili olup olmayacağı belirlenecek.

Bugünkü Hollanda-Letonya maçı, 5 bin izleyici ile en büyük deney olacak. Yerel saatle 18:00'de başlayacak karşılaşmaya bilet alan taraftarlar, son 48 saat içinde alınmış bir negatif PCR testi sonucu göstermeden stada alınmayacak. Maç öncesi stada girişlerin nasıl güvenli bir şekilde gerçekleştireceği test edilecek. Stadyumda seyircilerin davranışları ve hava kalitesi ölçülecek. Farklı bölümlere ayrılan taraftarlar grupları için, ayrı ayrı kurallar geçerli olacak. Bu gruplar arasında, maskeli ya da maskesiz maç izleme ya da tezahürat yapmanın bulaşmaya etkisi gibi araştırmalar yapılacak. Maç sırasında bazı grupların bira içmesine, diğer grubun da bir şeyler yemesine izin verilecek. Tribünlerdeki koltuklara yerleştirilen özel cihazlar sayesinde, havadaki parçacıkların yayılma hızı test edilecek. Bazı bölümlerde ise, 1,5 metrelik sosyal mesafe uygulamasına gerek görülmeden, yan yana maç izlemenin salgının yayılmasındaki etkisi araştırılacak.

Araştırma sonuçları, Hollanda Bilim Kurulu (OMT) ile hükümete iletilecek.

Fieldlabs deneyi kapsamında daha önce 500 seyircili bir tiyatro gösterisi yapılmış, 1500'er kişinin katıldığı açık ve kapalı alanda müzik festivali düzenlenmiş, Hollanda 2. Ligi'nde iki maça seyirci alınmıştı.

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