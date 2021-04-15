Hollandalı ırkçı lidere sert tepki

DAHA önce de İslamofobik ve ırkçı paylaşımlarıyla gündeme gelen Hollandalı aşırı sağcı parti Özgürlük Partisi’nin lideri Geert Wilders, bu kez sosyal medya hesabından ramazan ayıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Twitter’dan yaptığı videolu paylaşımda ramazanın Hollanda kültüründe yeri olmadığını belirten ve “İslam’ı durdurun, Ramazan’ı durdurun. Özgürlük. İslam’a hayır” ifadelerini kullanan Wilders’a sosyal medyada binlerce kullanıcıdan tepki yağdı. Paylaşıma Ankara’dan da peş peşe tepki geldi.

‘KALPSİZ WILDERS’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Wilders’a tepki olarak Twitter’dan videolu bir paylaşımda bulundu ve “Kalpsiz Wilders aşırıcılığı, ırkçılığı, şiddeti ve faşizmi temsil ediyor. İslam aşırıcılığı, şiddeti, ırkçılığı ve faşizmi kınıyor. Irkçılığı durdurun” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Wilders’ın İslam’a saldırırken insanlığı da saldırdığını belirterek Twitter hesabından “İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve ‘yabancı’ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır” şeklinde paylaşımda bulundu.

Diyanet İşleri Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla “barış dini İslam’ı hedef alan sözlerin asla kabul edilemeyeceğini” belirterek uluslararası toplumu “İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı bilinçli mücadeleye davet ettiğini” kaydetti.

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