Hollandalı diplomattan dikkat çeken veda! Binlerce beğeni aldı...

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Görev süresi sona eren Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate'in yayınladığı 'veda videosu' sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Weststrate kendi Twitter hesabından paylaştığı videoda bir Türkiye haritasının önünde konuşmaya başladı ve şunları söyledi;

"Herkese merhaba, ofisimdeyim ve yanımda gördüğünüz gibi bir harita var. Bu haritanın sebebini açıklayım size. Bugün Türkiye'den ayrılıyorum, bu haritada Türkiye'de nereleri gezdiğimi size göstermek istiyorum. Edirne'den Şırnak'a, Kars'tan Datça'ya kadar her yeri gezdim. Gördüğünüz kırmızı noktaların hepsi gezdiğim yerler.

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"GÜZEL YEMEKLERİNİZİ YEDİM, GÜZEL İNSANLARLA TANIŞTIM"

Güzel ülkenizi her taraftan gördüm, güzel yemeklerinizi yedim, güzel insanlarla tanıştım. 4 mevsimi bir günde yaşadım, doğanın tadını çıkardım. Ülkeniz çok güzel ve ülkenizi çok özleyeceğim ama ayrılma zamanı geldi."

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Diplomat haritanın önündeki sözlerine son verirken, "Birazdan başka bir yere daha gideceğim, orada da bir kaç şey söylemek istiyorum, orada görüşürüz." dedi ve ekrana Weststrate'in Anıtkabir'deki görüntüleri geldi.



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Hollandalı diplomat burada yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.

Video sosyal medyada kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İnsanlar paylaşıma yaptıkları yorumda Weststrate'in nazik vedasının 'samimi' olduğunu belirttiler.

Weststrate'in videoda çok düzgün bir şekilde Türkçe konuşması ve arkadan gelen Aşık Mahzuni Şerif’in ’İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım’ şarkısı da kullanıcıların dikkatini çekti.