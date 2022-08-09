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Hollandalı diplomattan dikkat çeken veda! Binlerce beğeni aldı...

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda#Erik Weststrate#Hollanda Büyükelçiliği
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 14:05

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate'nin Türkiye'ye veda için hazırladığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda, Türkiye haritası önünde gezdiği yerleri anlatan ve hayranlığını dile getiren diplomat daha sonra Anıtkabir'e giderek, 'Sizlere Atatürk'ün huzurunda veda ediyorum' dedi. Twitter'da yayınlanan paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Görev süresi sona eren Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı Erik Weststrate'in yayınladığı 'veda videosu' sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hollandalı diplomattan dikkat çeken veda Binlerce beğeni aldı...

TÜRKİYE HARİTASI ÖNÜNDE KONUŞTU

Weststrate kendi Twitter hesabından paylaştığı videoda bir Türkiye haritasının önünde konuşmaya başladı ve şunları söyledi;

"Herkese merhaba, ofisimdeyim ve yanımda gördüğünüz gibi bir harita var. Bu haritanın sebebini açıklayım size. Bugün Türkiye'den ayrılıyorum, bu haritada Türkiye'de nereleri gezdiğimi size göstermek istiyorum. Edirne'den Şırnak'a, Kars'tan Datça'ya kadar her yeri gezdim. Gördüğünüz kırmızı noktaların hepsi gezdiğim yerler. 

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"GÜZEL YEMEKLERİNİZİ YEDİM, GÜZEL İNSANLARLA TANIŞTIM"

Güzel ülkenizi her taraftan gördüm, güzel yemeklerinizi yedim, güzel insanlarla tanıştım. 4 mevsimi bir günde yaşadım, doğanın tadını çıkardım. Ülkeniz çok güzel ve ülkenizi  çok özleyeceğim ama ayrılma zamanı geldi."

ANITKABİR'E GİTTİ: 'SİZE ATATÜRK'ÜN HUZUNDA VEDA EDİYORUM'

Diplomat haritanın önündeki sözlerine son verirken, "Birazdan başka bir yere daha gideceğim, orada da bir kaç şey söylemek istiyorum, orada görüşürüz." dedi ve ekrana Weststrate'in Anıtkabir'deki görüntüleri geldi.

Hollandalı diplomattan dikkat çeken veda Binlerce beğeni aldı...

Hollandalı diplomat burada yaptığı açıklamada, "5 sene önce görevime burada başladım ve yine burada bitirmek istedim. Atatürk'ün huzurunda sizlerle vedalaşmak istiyorum. Her şey için teşekkür ediyorum. 5 sene boyunca üzüntüyü, sevinci kısacası hayatı yaşadık. Hayatımızın bir parçası olduğunuz için teşekkürler. Çok üzülerek ayrılıyoruz, hakkınızı helal edin, bir hatamız olduysa affola, Allah'a emanet olun, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.
Hollandalı diplomattan dikkat çeken veda Binlerce beğeni aldı...

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

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Video sosyal medyada kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. İnsanlar paylaşıma yaptıkları yorumda Weststrate'in nazik vedasının 'samimi' olduğunu belirttiler.

Weststrate'in videoda çok düzgün bir şekilde Türkçe konuşması ve arkadan gelen Aşık Mahzuni Şerif’in ’İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım’ şarkısı da kullanıcıların dikkatini çekti.

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#Hollanda#Erik Weststrate#Hollanda Büyükelçiliği

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