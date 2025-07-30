Hollanda’dan İsrailli bakanlara giriş yasağı

Haberin Devamı

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp önceki gün geç saatlerde parlamentoya gönderdiği mektupta “Filistinlilere karşı yerleşimci şiddetini defalarca kışkırttılar, yasadışı yerleşimlerin genişlemesini desteklediler ve Gazze’de etnik temizlik çağrısında bulundular” dedi. Smotrich X’te yanıt vererek Avrupalı liderlerin “iktidarı ele geçiren radikal İslam’ın yalanlarına” ve “yükselen antisemitizme” yenik düştüğünü söyledi. Ben Gvir ise “tüm Avrupa’ya” girişi yasaklansa bile İsrail için mücadeleye devam edeceğini belirtti. Veldkamp Hollanda’nın “Gazze’deki halkın acılarını dindirmek” istediğini ve insani yardıma katkıda bulunmanın başka yollarını araştırdığını kaydederek “Havadan yardımlar nispeten daha pahalı ve riskli. Bu nedenle Hollanda’dan karadan yardımı desteklemek için başka adımlar atıyor” dedi.