MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHollanda'dan "İdlib’de uçuşa yasak bölge oluşturulsun" önerisi
GeriDünya Hollanda'dan "İdlib’de uçuşa yasak bölge oluşturulsun" önerisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 20:37,Son Güncelleme:/

Hollanda'dan "İdlib’de uçuşa yasak bölge oluşturulsun" önerisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollanda'dan "İdlib’de uçuşa yasak bölge oluşturulsun" önerisi
Abone Olgoogle-news

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Suriye'nin İdlib kentinde yeni bir insani krizin önüne geçmek için uçuşa yasak bölge oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Bakan Blok, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib’de çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan bir milyon sivilin Türkiye sınırına doğru göçe zorlandığını belirtti.

Türkiye’nin 3,5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığını vurgulayan Blok, Türkiye’nin güvenlik kaygılarının Avrupa tarafından ciddiye alındığının dillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Blok, İdlib'deki durumun Avrupa’ya da sığınmacı baskısını artırdığını kaydederek, "Uçuşa yasak bölge oluşturarak İdlib'deki insani krizi durduralım." önerisinde bulundu.

İdlib’de oluşturulacak uçuşa yasak bölgenin Beşşar Esed rejiminin saldırılarını engellemeyi amaçladığına işaret eden Blok, uluslararası bir gözetim mekanizmasının da kurulması gerektiğini kaydetti.

Blok, Esed rejiminin Rusya tarafından askeri ve politik olarak desteklediğini hatırlatarak, AB'nin Rusya ile diyalog kurarak Suriye'de artan tansiyonu düşürmeye çalışması gerektiğini vurguladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle