Hollanda'daki Türkler töre şiddetine karşı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Hollanda'da faaliyet gösteren 9 Türk kuruluşu, töre bağlantılı şiddet olaylarına karşı mücadele amacıyla yapılacak çalışmaları belirleyen bir "katılım protokolü" imzaladı.

Türk toplumunu hükümet nezdinde temsil eden Türkler İçin Danışma Kurulu'nun (IOT) öncülüğünde Rotterdam'da düzenlenen törenle imzalanan protokol, töre bağlantılı şiddete karşı çıkmayı ve bu konudaki tabuları yıkarak zihniyet değişimini sağlamayı öncelikli hedef olarak öngörüyor.



Katılım protokolü imza töreninde, yabancıların uyumundan sorumlu Bakan Eberhard van der Laan da hazır bulundu ve bir konuşma yaptı.



Bakan van der Laan, Hollanda'da töre ve namus adına daha çok kadınlara karşı işlenen cinayet ve benzeri şiddet olaylarının yüzde 40'ının Türk toplumu arasında görüldüğünü belirterek, bu sorunun önlenmesine yönelik Türk toplumundan gelen bu girişimi büyük bir memnuniyetle karşıladığını ve her türlü takdirin üzerinde gördüğünü söyledi.



Bakan van der Laan, töre bağlantılı şiddet olaylarının aynı zamanda toplumsal bütünleşmenin önünde bir engel oluşturduğunu, dolayısıyla bu konudaki girişim ve çabaların, aynı zamanda uyuma da katkı sağlayacağını anlattı.



HÜKÜMET DESTEK VERECEK



Türk toplumunun bu alandaki çabalarının, polis, belediye, okul yönetimleri, yardım kuruluşları ve kadın sığınma merkezleriyle işbirliği halinde başarılı olacağını belirten Bakan van der Laan, bakanlık olarak kendisinin de katılım protokolüne imza koyan ve bu konuda faaliyet gösteren bütün Türk kuruluşlarının arkasında olacağını ve gerekli siyasi desteği sağlayacağını söyledi. Bu bağlamda belediyeler ile görüşmeler yapacağını bildiren Van der Laan, gelecek yılın ortalarına kadar 10 büyük belediye ile bu konuda somut anlaşmalara varılacağını kaydetti.



Türkler için Danışma Kurulu Başkanı Emin Ateş de töre bağlantılı şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi için, sorunu, çekinmeden Türk toplumu içinde "tartışılabilir" hale getirmek istediklerini söyledi.



Ateş, bu protokolle Türk toplumunu temsil eden 9 ana federasyon ve bunlara bağlı 250 dolayında yerel kuruluşun, bu ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarına sahip çıkarak, korkmadan çekinmeden kararlılıkla çözüm için bir araya gelebildiklerini herkese gösterdiğini belirtti.



Türk toplumunun töre ve namus adı altında işlenen cinayetler konusunda olumsuz bir görüntü çizdiğini ve bundan toplumun bütün bireylerinin olumsuz etkilendiğini ifade eden Ateş, sessiz kalma zamanının geçtiğini, sorunu bütün yönleriyle toplumun önüne koyarak önlenebilmesi için ne gerekliyse yapmaya kararlı olduklarını anlattı.



KATILIM PROTOKOLÜ



Katılım protokolü, töre bağlantılı şiddet olaylarının önüne geçilmesinde, başta namus gibi kimi kültürel değerlerle açıklanan yanlış görüşleri ortadan kaldırarak tartışmaya açma olmak üzere, bir dizi faaliyet yapılmasını öngörüyor. Bu bağlamda protokole imza koyan kuruluşlar, töre bağlantılı şiddete karşı var olan yanlış zihniyeti ortadan kaldıracak ortamı yaratacak çalışmalar yapacak.



Potansiyel şiddet mağdurlarını harekete geçirerek onları cesaretlendirecek, olası tehdit durumlarında suç duyurusunda bulunmalarını teşvik edecek.



Yine bu durumdaki kişilerin, eğitim, ekonomik ve hukuksal alanda güçlendirilmesini sağlayacak, var olan korunma ve sığınma olanakları hakkında bilgilendirecek.

Türk kuruluşları, belediye, polis, kadın sığınma evleri ve diğer yardım kuruluşları arasında güvene dayalı ilişkiler kuracak ve geliştirecek.



Katılım protokolüne, Türkler için Danışma Kurulu içinde de yer alan Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu, Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği, Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği, Hollanda İslam Federasyonu, Hollanda Türk İslam Kuruluşları Birliği, Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu, Hollanda İslam Merkezi Vakfı, Hollanda Türk Spor ve Kültür Federasyonu ve Hollanda Alevi Birlikleri Federasyonu temsilcileri imza koydu.



Protokolün Zuid Tiyatro binası salonunda imzalanmasının ardından, Amsterdam'da yaşayan tiyatro yönetmeni Celil Toksöz'ün yazıp yönettiği töre şiddetini konu alan "Dilek" adlı oyun sahnelendi.