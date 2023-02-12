Hollanda’daki kiliselerde depremzedeler için Pazar ayini ve yardım

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Protestan ve Katolik kiliselerindeki Pazar ayininin ardından deprem mağdurları için maddi yardım toplanacak.
Hollanda Katolik Kilisesi, cemaatlerini Pazar günü deprem mağdurları için dua etmeye ve toplanmaya çağırmıştı.
Hollanda Protestan Kilisesi de afet mağdurlarına battaniye, ilaç ve gıda maddeleri sağlıyor.
Cuma günü, Hollanda ve Belçika’daki camilerdeki Cuma namazı sırasında dayanışma amacıyla birçok kilise de çanlar çalınmıştı.
Anvers Kilisesi de, Cuma namazı sırasında İstiklal Marşı’nı çalmıştı.