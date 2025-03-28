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Hollanda'daki bıçaklı saldırganı turist yakaladı

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#Hollanda#Amsterdam#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 16:56

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, bıçaklı bir saldırgan 5 kişiyi yaraladı. Saldırganın, bir İngiliz turistin yardımıyla yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Dam meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat’ta, bıçaklı saldırı meydana geldi.

AFP'de yer alan habere göre, saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hollandadaki bıçaklı saldırganı turist yakaladı

Polis, şüphelinin gözaltına alındığını ve Dam meydanı yakınlarını kordon ile çevirdiklerini söyledi. 

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda bıçaklama olayının nedeni ya da sebebi hakkında bir bilgimiz yok. Bu, soruşturmamızın bir parçası” denildi.

Hollandadaki bıçaklı saldırganı turist yakaladı

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SALDIRGANI TURİST ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, polisin saldırganı olay sırasında bölgede bulunan bir sivilin yardımıyla gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre bir İngiliz, Dam Meydanı’nda 2'si ABD vatandaşı olmak üzere 5 kişiyi bıçaklayan şüpheliyi yere indirerek etkisiz hale getirdi.

Hollandadaki bıçaklı saldırganı turist yakaladı

Çevre sakini, kaosa rağmen polis gelene kadar saldırganı kontrol altında tutmayı başardı.

Polis, İngiltere vatandaşı ile gurur duyduklarını ancak eğitimsiz kişilerin bir saldırganı etkisiz hale getirmek için dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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#Hollanda#Amsterdam#Bıçaklı Saldırı

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