Hollanda'daki bıçaklı saldırganı turist yakaladı

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Dam meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat’ta, bıçaklı saldırı meydana geldi.

AFP'de yer alan habere göre, saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, şüphelinin gözaltına alındığını ve Dam meydanı yakınlarını kordon ile çevirdiklerini söyledi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda bıçaklama olayının nedeni ya da sebebi hakkında bir bilgimiz yok. Bu, soruşturmamızın bir parçası” denildi.

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SALDIRGANI TURİST ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, polisin saldırganı olay sırasında bölgede bulunan bir sivilin yardımıyla gözaltına aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre bir İngiliz, Dam Meydanı’nda 2'si ABD vatandaşı olmak üzere 5 kişiyi bıçaklayan şüpheliyi yere indirerek etkisiz hale getirdi.

Çevre sakini, kaosa rağmen polis gelene kadar saldırganı kontrol altında tutmayı başardı.

Polis, İngiltere vatandaşı ile gurur duyduklarını ancak eğitimsiz kişilerin bir saldırganı etkisiz hale getirmek için dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.