Hollanda'dan korkutan açıklama: Yüzlerce çocuk tehdit altında!

Hollanda'da ilk ve ortaöğretimde yaz tatilinin başlamasıyla birlikte, göçmen kökenli yüzlerce gencin ebeveynleri tarafından "tatil bahanesiyle" anavatanlarına götürülerek, zorla evlendirilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

Göçmen kökenli ailelerin, alkol kullanan ya da cinsel yöneliminden rahatsız oldukları erkek çocuklarını da, "tekrar yola gelmeleri" için zorla ana vatanlarında bıraktıkları da belirtiliyor.

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı, yaz tatili bahanesiyle yurtdışına götürülen kız çocuklarının zorla evlendirilmesi ve sünnet edilmesini önlemek için ulusal çapta bir kampanya başlattı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ile Dışişleri bakanlıkları ve Zorla Evlilik ve Terk İçin Ulusal Bağlantı Noktası (LKHA) tarafından da desteklenen kampanya ile zorla evlendirme ve terk edilme mağduru olabilecek gençlere ulaşılmaya çalışılacak.

Hollanda Zorla Evlilik ve Terk İçin Ulusal Bağlantı Noktası adlı kuruma göre, tatil amacıyla ebeveynlerinin memleketine götürülen kız ve çoğu reşit olmayan kız çocukları, zorla evlendiriliyor.

Daha sonra pasaportları ve telefonları ellerinden alınan çocuklar, iletişimsiz bırakılarak, o ülkede kalmaya zorlanıyor.

Aileler bazen de, çocuklarının "geldikleri ülkenin gelenek ve kültüründen uzaklaşmasını ve fazla Batılılaşmasını önlemek için" onları geldikleri ülkeye götürüp, iletişimsiz biçimde bırakıp geliyor.

Bu sadece kız çocukları ile sınırlı değil. LKHA'ya göre, alkol kullanan ya da cinsel yönelimi nedeniyle ailenin tepkisini çeken erkek çocukları da, "tekrar yola gelmeleri" için, ebeveynlerinin geldiği ülkeye götürülüp terk ediliyor.

Kuruma, 2021'in ilk 6 ayında, bir önceki yıla göre daha gazla zorla evlendirme şikayeti yapıldı. LKHA yöneticisi Diny Flierman'a göre, zorla evlilik ve terk konusunda bu yaz da artış bekleniyor.

SINIRLARIN AÇILMASIYLA ARTACAĞI KAYGISI VAR

Hollandalı yetkili, koronavirüs salgını ve seyahat kısıtlamalarına rağmen çok sayıda şikayet aldıklarını vurgulayarak, sınırların yavaş yavaş açılmasıyla birlikte, bu tür olayların daha da artacağına işaret etti.

Hollanda hükümeti tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde gençler, yurtdışında zorla evlendirilme ya da terkedilme durumunda Hollanda makamlarından nasıl yardım isteyecekleri konusunda bilgilendirilecek.

Kendisini tehdit altında hisseden gençlere, yurtdışına çıkışta resmi görevlilere durumlarını anlatabilmek için nasıl özel bir mesaj verebilecekleri anlatılacak.

Yurtdışında iletişim olanakları sınırlı olduğu için gençler, yolculuk öncesi Hollanda'da yardım istemeye teşvik edilecek.

Zorla evlilik olayları ile karşı karşıya kalabilecek öğretmen, avukat ve güvenlik görevlileri gibi profesyonel meslek sahiplerine, kurbanların belirlenmesi konusunda pratik ipuçları içeren bilgiler verilecek.

Yurtdışında zorla evlilik, terk etme ve kadın sünnetinin önlenmesi amacıyla Hollandaca, Türkçe, Arapça, Somalice ve İngilizce broşürler hazırlandı.

Kampanya çerçevesinde ebeveynler de, kadın sünnetinin suç olduğu konusunda uyarılacak.

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