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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 18:19,Son Güncelleme:/

Hollanda’da Van Gogh'a ait "İlkbahar Bahçesi" tablosu çalındı

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Hollanda’da Van Gogh'a ait "İlkbahar Bahçesi" tablosu çalındı
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Hollanda'da Amsterdam kentinin doğusunda yer alan Singer Laren Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh’a ait "İlkbahar Bahçesi" tablosunun çalındığını açıkladı.

Singer Laren Müzesi'nden yapılan açıklamada, Groningen Müzesi’nden sergilenmek üzere ödünç alınan, Van Gogh’a ait 1884 tarihli "İlkbahar Bahçesi" tablosunun dün gece çalındığı bildirildi.

Hollanda’da Van Gogha ait İlkbahar Bahçesi tablosu çalındı
Tablo, "Ruhun aynası" temalı sergi için Singer Laren Müzesi'ne getirilmiş ancak müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ziyarete kapatılmıştı.
Hollanda’da Van Gogha ait İlkbahar Bahçesi tablosu çalındı


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