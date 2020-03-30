Hollanda’da Van Gogh'a ait "İlkbahar Bahçesi" tablosu çalındı

Singer Laren Müzesi'nden yapılan açıklamada, Groningen Müzesi’nden sergilenmek üzere ödünç alınan, Van Gogh’a ait 1884 tarihli "İlkbahar Bahçesi" tablosunun dün gece çalındığı bildirildi. Tablo, "Ruhun aynası" temalı sergi için Singer Laren Müzesi'ne getirilmiş ancak müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ziyarete kapatılmıştı.





