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Hollanda’da TIR mangal partisi yapanlara çarptı: 6 ölü

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#Hollanda#Kaza#TIR
Hollanda’da TIR mangal partisi yapanlara çarptı: 6 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 07:00

Hollanda’da yoldan çıkan TIR'ın mangal partisinde bulunanlara çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Olayda 7 kişi de yaralandı.

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Hollanda polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen cumartesi akşamı Nieuw-Beijerland köyündeki Zuidzijdsedijk yolunda bir TIR'ın yoldan çıktığı ve olay yerinde bulunan mahallede düzenlenen mangal partisindeki kalabalığa daldığı ifade edildi. Açıklamada, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Kazanın nedeninin henüz belli olmadığı aktarılan açıklamada, 46 yaşındaki İspanya vatandaşı şoförün “ölümcül bir trafik kazasına neden olmaktan” gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada ayrıca sürücünün kaza esnasında alkollü olmadığı bilgisi paylaşıldı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, olay yerinde incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

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#Hollanda#Kaza#TIR

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