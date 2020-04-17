Hollanda’da son 24 saatte koronavirüsten 144 ölüm

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Hollanda’da bir günde 144 kişinin daha koronavirüs kaynaklı hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 459’a yükseldi. Öte yandan, ülkede 1235 kişide daha koronavirüs tespit edillirken, vaka sayısı 30 bin 449’a ulaştı.