Hollanda’da son 24 saatte Corona Virüsten 83 ölüm

Küresel tehdit haline gelen Corona Virüs salgını tüm dünyada sürüyor. Hollanda'da 83 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 684’e yükseldi. Son bir günde 1066 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 32 bin 655’e ulaştı.