MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHollanda’da son 24 saatte Corona Virüsten 83 ölüm
GeriDünya Hollanda’da son 24 saatte Corona Virüsten 83 ölüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

Hollanda’da son 24 saatte Corona Virüsten 83 ölüm

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollanda’da son 24 saatte Corona Virüsten 83 ölüm
Abone Olgoogle-news

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Hollanda’da Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle 83 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 3 bin 684’e yükseldi.

Küresel tehdit haline gelen Corona Virüs salgını tüm dünyada sürüyor. Hollanda'da 83 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 684’e yükseldi. Son bir günde 1066 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 32 bin 655’e ulaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle