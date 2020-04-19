DHA
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Hollanda’da son 24 saatte Corona Virüsten 83 ölüm
Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Hollanda’da Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle 83 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 3 bin 684’e yükseldi.
Küresel tehdit haline gelen Corona Virüs salgını tüm dünyada sürüyor. Hollanda'da 83 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3 bin 684’e yükseldi. Son bir günde 1066 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 32 bin 655’e ulaştı.
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