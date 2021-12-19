Hollanda'da skandal: 5G'den koruyor dediler, radyasyon yaydığı ortaya çıktı!

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Dünyanın birçok yerinde sosyal medya üzerinden yayılan, 5G’nin bağışıklığımızı baskılayarak Kovid-19’a yakalanmamızı sağladığı söylemleri en sonunda Kovid-19’un 5G altyapısı ile yayıldığı iddiasına kadar uzandı. Konuyu sosyal medyada paylaşanlar, radyo dalgalarıyla taşınan sinyallere dayalı 5G teknolojisinin koronavirüsle ilişkili olduğunu düşünüyorlar.

Salgın korkusu ve Kovid-19 hakkında hala cevap bekleyen birçok soru olması insanları bu tür komplo teorilerine inanmaya sevk ediyor. Dünyanın birçok yerinde görülen 5G karşıtlığı Avrupa ülkelerinden özellikle Hollanda'da karşılık bulmuş, birçok insan protestolar düzenleyerek insan sağlığına zararlı olduğuna karar verdikleri bu yeni teknolojinin yasaklanmasını istemişti.

Bunu fırsat bilen bazı kişiler ise, insanları 5G teknolojisinin yaydığı sağlığa zararlı radyasyondan korumaya yarayan bir takım ürünler satmaya başladılar. Bu ürünler arasında çocuklar için bileklikler, kolyeler ve özel göz maskeleri bulunuyordu. Bu ürünlerin çok sayıda insan tarafından satın alındığı ve çocuklara da yetişkinlere de kullandırıldığı biliniyor.

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Ancak Hollandalı yetkililer bu ürünlerin değil koruyucu olmak tam tersi radyoaktif olduğu ve insan sağlına tehdit oluşturduğunu açıkladı. Ürünlerin satışı da jet hızıyla yasaklandı.

Hollanda Nükleer Güvenlik İdaresi'nden yapılan açıklamada bu ürünlerin 'iyonlaştırıcı radyasyon' yaydığı ve insan sağlığı için tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Çocuk bileziği, kolye ve uyku maskesi gibi toplam 10 üründe tehlikeli oranda radyoaktivite tespit eden kurum "Bu ürünlerin uzun süreli kullanımının insan sağlığı için zararlı olduğu görülmüştür." açıklamasını yaparak ürünleri yasakladı.

CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) iyonlaştırıcı radyasyonun insanın hücre yapısını değiştirebileceğini ve kanser de dahil olmak üzere uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açacağını belirtiyor.

Hollanda Nükleer Güvenlik İdaresi, bu tür ürünler satın almış olan kişilerin acil olarak kullanmayı bırakmasını ve ellerinde bulunan ürünleri kapalı kutularda muhafaza ederek kendilerinden uzak tutmalarını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de dahil olmak üzere dünya çapındaki tüm sağlık otoriteleri 5G'nin güvenli olduğunu ve 5G tarafından üretilen radyo sinyallerinin fiziksel özelliklerinde 3G ve 4G'ye göre farklı olmadığını söylemelerine rağmen başta Hollanda olmak üzere birçok ülkede 5G karşıtı protestolar, kampanyalar ve koruma ürünleri satılmaya başlamıştı.