Hollanda'da skandal: 5G'den koruyor dediler, radyasyon yaydığı ortaya çıktı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihe geçecek dava: Lütfü Beyin vasi savaşıTarihe geçecek dava: Lütfü Bey'in vasi savaşı#Lütfü Akçay
Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri Kamyoncu dili bu...Maça damga vuran olay için gece yarısı resmi açıklama ve sert eleştiri! 'Kamyoncu dili bu...'#Galatasaray-Başakşehir
Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir Z kuşağı mı gelenekselciler mi Boks ve halter için kritik 18 ay...Olimpiyatlarda tadımız kaçabilir! Z kuşağı mı gelenekselciler mi? Boks ve halter için kritik 18 ay...#Olimpiyatlar
Tarihi an Türksat 5B uzaya gönderildiTarihi an! Türksat 5B uzaya gönderildi#Türksat5b
İşte Omicrondaki gizemli semptom... Doktorlar açıkladı Sadece geceleri görülüyorİşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı! Sadece geceleri görülüyor#Omicron Varyantı
New York Times deşifre etti... ABDyi sarsan satırlar Dikkat çeken Türkiye detayıNew York Times deşifre etti... ABD'yi sarsan satırlar! Dikkat çeken Türkiye detayı #ABD
Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’Bilal Erdoğan: ‘En büyük hedefim...’#Bilal Erdoğan
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu Musa Orhanın cezasının gerekçesi açıklandıTürkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Musa Orhan'ın cezasının gerekçesi açıklandı#İzmir
Altın fiyatlarında son durum 2022 ve 2023 için önemli açıklamaAltın fiyatlarında son durum! 2022 ve 2023 için önemli açıklama#Altın Fiyatları
2 coin için güzel haber Ünlü CEOdan flaş tahmin...2 coin için güzel haber! Ünlü CEO'dan flaş tahmin...#Kripto Para
5Gden koruyor dediler korkunç gerçek ortaya çıktı5G'den koruyor dediler korkunç gerçek ortaya çıktı! #5G
FETÖnün yelpazecisinin ifadesi ortaya çıktı: Yanlış hatırlamıyorsam...FETÖ'nün 'yelpazecisi'nin ifadesi ortaya çıktı: Yanlış hatırlamıyorsam...#İzmir
Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...Derbi öncesi dikkat çeken analiz: İki farklı felsefe...#Fenerbahçe
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?#Kennedy Suikastı
Melis Sezen’in ardından Defne Samyelinin kıyafeti olay oldu Melis Sezen’in ardından Defne Samyeli'nin kıyafeti olay oldu#Melis Sezen
HABERLERDünya Haberleri

Hollanda'da skandal: 5G'den koruyor dediler, radyasyon yaydığı ortaya çıktı!

#5G#Koronavirüs#Radyoaktif
Hollandada skandal: 5Gden koruyor dediler, radyasyon yaydığı ortaya çıktı

Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi. Bu komplo teorisyenlerinin en büyük iddialarından biri de yeni kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin Kovid'e yakalanmamızı kolaylaştırdığı, hatta direkt olarak virüsün bu teknoloji yoluyla yayıldığı. Uzmanlar bunu yalanlayalı çok oldu ancak 'sözde' sağlık koruma yöntemleri tehlike saçmayı sürdürüyor.

Haberin Devamı

Dünyanın birçok yerinde sosyal medya üzerinden yayılan, 5G’nin bağışıklığımızı baskılayarak Kovid-19’a yakalanmamızı sağladığı söylemleri en sonunda Kovid-19’un 5G altyapısı ile yayıldığı iddiasına kadar uzandı. Konuyu sosyal medyada paylaşanlar, radyo dalgalarıyla taşınan sinyallere dayalı 5G teknolojisinin koronavirüsle ilişkili olduğunu düşünüyorlar.

Salgın korkusu ve Kovid-19 hakkında hala cevap bekleyen birçok soru olması insanları bu tür komplo teorilerine inanmaya sevk ediyor. Dünyanın birçok yerinde görülen 5G karşıtlığı Avrupa ülkelerinden özellikle Hollanda'da karşılık bulmuş, birçok insan protestolar düzenleyerek insan sağlığına zararlı olduğuna karar verdikleri bu yeni teknolojinin yasaklanmasını istemişti.

Bunu fırsat bilen bazı kişiler ise, insanları 5G teknolojisinin yaydığı sağlığa zararlı radyasyondan korumaya yarayan bir takım ürünler satmaya başladılar. Bu ürünler arasında çocuklar için bileklikler, kolyeler ve özel göz maskeleri bulunuyordu. Bu ürünlerin çok sayıda insan tarafından satın alındığı ve çocuklara da yetişkinlere de kullandırıldığı biliniyor.

Hollandada skandal: 5Gden koruyor dediler, radyasyon yaydığı ortaya çıktı

Haberin Devamı

Ancak Hollandalı yetkililer bu ürünlerin değil koruyucu olmak tam tersi radyoaktif olduğu ve insan sağlına tehdit oluşturduğunu açıkladı. Ürünlerin satışı da jet hızıyla yasaklandı.

Gözden Kaçmasın

Koronavirüs aşısında çirkin oyun... Son noktayı koydularKoronavirüs aşısında çirkin oyun... Son noktayı koydular!Haberi Görüntüle

Hollanda Nükleer Güvenlik İdaresi'nden yapılan açıklamada bu ürünlerin 'iyonlaştırıcı radyasyon' yaydığı ve insan sağlığı için tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Çocuk bileziği, kolye ve uyku maskesi gibi toplam 10 üründe tehlikeli oranda radyoaktivite tespit eden kurum "Bu ürünlerin uzun süreli kullanımının insan sağlığı için zararlı olduğu görülmüştür." açıklamasını yaparak ürünleri yasakladı.

CDC (ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) iyonlaştırıcı radyasyonun insanın hücre yapısını değiştirebileceğini ve kanser de dahil olmak üzere uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açacağını belirtiyor.

Hollandada skandal: 5Gden koruyor dediler, radyasyon yaydığı ortaya çıktı

Hollanda Nükleer Güvenlik İdaresi, bu tür ürünler satın almış olan kişilerin acil olarak kullanmayı bırakmasını ve ellerinde bulunan ürünleri kapalı kutularda muhafaza ederek kendilerinden uzak tutmalarını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de dahil olmak üzere dünya çapındaki tüm sağlık otoriteleri 5G'nin güvenli olduğunu ve 5G tarafından üretilen radyo sinyallerinin fiziksel özelliklerinde 3G ve 4G'ye göre farklı olmadığını söylemelerine rağmen başta Hollanda olmak üzere birçok ülkede 5G karşıtı protestolar, kampanyalar ve koruma ürünleri satılmaya başlamıştı.

Gözden Kaçmasın

İşte Omicrondaki gizemli semptom... Doktorlar açıkladıİşte Omicron'daki 'gizemli semptom'... Doktorlar açıkladı!Haberi Görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#5G#Koronavirüs#Radyoaktif

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat