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Hollanda’da siviller sınırda göçmen aradı

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#HOLLANDA-Almanya#Hollanda#Sınır
Hollanda’da siviller sınırda göçmen aradı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 07:00

HOLLANDA-Almanya sınırında Hollandalı siviller polisliğe soyundu.

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Sığınmacı geçişlerine karşı yeterince önlem alınmadığından rahatsız olduğu söylenen siviller, Ter Apel yakınlarında araçları durdurup kontrol etti.

WILDERS’İ SEVİNDİRDİLER

Yansıtıcı yelekler giyen ve el feneri taşıyan kişiler, Almanya’dan gelen araçları durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Hem Alman hem de Hollandalı polisler eylem sırasında sınırda güvenlik önlemi aldı. Polis, hiçbir girişin engellenmediğini açıkladı. Ter Apel bölgesinde, sık sık kapasite sorunlarıyla gündeme gelen Hollanda’nın en büyük sığınmacı merkezi yer alıyor.

Ter Apel’i de kapsayan Westerwolde Belediyesi, eylemi “tehlikeli ve yasa dışı” buldu. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders ise olayın ardından yaptığı açıklamada eylemi ‘harika’ olarak nitelendirerek bir sonraki ‘sınır operasyonuna’ katılmaya hazır olduğunu ifade etti.

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#HOLLANDA-Almanya#Hollanda#Sınır

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