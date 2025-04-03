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Hollanda'da panik: Dam Meydanı'nda araçtan alevler yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda#Amsterdam#Patlama
Hollandada panik: Dam Meydanında araçtan alevler yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 16:04

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir araçta patlama meydana geldi. Şehrin en turistik bölgelerinden olan Dam Meydanı'nda yaşanan patlama panik yarattı.

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Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, turistlerin yoğun olduğu bir saatte Dam Meydanı'nda patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle korku dolu anlar yaşanırken, aracın sürücüsü alevler içinde araçtan çıktı.

Hollandada panik: Dam Meydanında araçtan alevler yükseldi

Polis, patlayıcı uzmanlarının patlama nedeniyle yanan araçta inceleme başlattığını ve meydanın büyük bir bölümünün kapatıldığını açıkladı.

Yetkililer ilk incelemelerin sürücünün patlayıcı kullanarak aracı kasten ateşe verdiği ve yaralandığına işaret ettiğini belirtti.

Hollandada panik: Dam Meydanında araçtan alevler yükseldi

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1 HAFTA ARAYLA İKİNCİ OLAY

Dam meydanı yakınlarındaki Sint Nicolaasstraat’ta, 27 Mart günü bıçaklı saldırgan dehşeti yaşandı. 

5 kişinin yaralandığı saldırıda, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Saldırının nedeni bilinmezken polis, saldırganı olay sırasında bölgede bulunan bir sivilin yardımıyla gözaltına aldı.

Hollanda medyasında yer alan haberlere göre bir İngiliz, Dam Meydanı’nda 2'si ABD vatandaşı olmak üzere 5 kişiyi bıçaklayan şüpheliyi yere indirerek etkisiz hale getirdi.

Polis, İngiltere vatandaşı ile gurur duyduklarını ancak eğitimsiz kişilerin bir saldırganı etkisiz hale getirmek için dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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#Hollanda#Amsterdam#Patlama

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