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Dünya
DHA- AA
Haber Giriş: 20.04.2020 - 16:41,Son Güncelleme:

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 751'e çıktı

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Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 751'e çıktı
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Hollanda'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 750 artarak 33 bin 405'e, ölü sayısı da 67 artışla 3 bin 751'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, ülkede hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 9 bin 779 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 750 artarak 33 bin 405'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 67 artışla 3 bin 751'e yükseldi.

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