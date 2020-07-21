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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 18:37,Son Güncelleme:

Hollanda'da koronavirüs vaka sayılarında korkutan artış!

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Hollanda'da koronavirüs vaka sayılarında korkutan artış!
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Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir haftada yüzde 84 oranında yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık ortalamaya göre, 15-21 Temmuz tarihlerinde ülkede 987 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Buna göre, günde ortalama 141 kişide Kovid-19 tespit edilirken, son haftada vaka sayılarında yüzde 84'lük bir artış gerçekleşti.

Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısı 52 bin 73'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 136'ya ulaştı.

RIVM'dan yapılan yazılı açıklamada, 8-14 Temmuz tarihlerinde görülen vaka sayısının 534 olduğu, bu sayının geçen hafta neredeyse 2'ye katlandığı belirtilerek, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için insanların kurallara uymasının önemine vurgu yapıldı.

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