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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Hollanda'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

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Hollanda'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
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Hollanda'da son 24 saatte 12 bin 844 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünden (RIVM) sitesinde paylaşılan verilere göre, alınan birçok önleme rağmen vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 844 artışla 652 bin 525'e yükseldi.

Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Son 24 saatte 77 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 10 bin 321'e çıktı.

Hükümet hafta başında 19 Ocak 2021 tarihine kadar daha sıkı karantina kurallarına geçildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda okullar dahil, tüm pazar ve mağazalar kapatılmıştı.

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