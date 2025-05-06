Hollanda'da Gazze protestosu: Başbakanlara sis bombası atıldı

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Hollanda'nın Wageningen kentinde düzenlenen özgürlük festivalinde, Hollanda'nın yeni Başbakanı Dick Schoof ve konuğu Polonya Başbakanı Donald Tusk sahneye çıktı.

Yeni Hollanda Başbakanı Schoof'un sahnede konuşma sırada, kürsüye sis bombası atıldı.

Sis bombasının sahnede bulunan Polonya Başbakanı Donald Tusk'a çarptığı görüldü.

Her iki lider, güvenlik ekiplerince sahneden uzaklaştırıldı.

PROTESTONUN NEDENİ GAZZE POLİTİKASI

Sis bombalı protestonun nedeni, Hollanda yönetiminin Gazze politikası oldu.

Hollanda hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı açık bir tavır takınmamak ile eleştiriliyor.

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SAHNEYE GERİ DÖNDÜLER

Schoof ve Tusk daha sonra sahneye geri dönerek “özgürlük ateşini” yaktı. Bu ateş, Hollanda genelinde yapılan 14 farklı Özgürlük Festivali’nin simgesel başlangıcını temsil ediyor.

KENTTEKİ BAŞKA BİR TÖRENDE DE PROTESTO GÖSTERİSİ YAPILDI

Wageningen kentindeki başka bir törende de benzer gerginlik yaşandı.

Ulusal Kurtuluş Günü anması sırasında Savunma Bakanı Brekelmans konuşma yaparken sahneye çıkan aktivistler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.