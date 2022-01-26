Hollanda'da Covid-19 tedbirleri gevşetildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Karda aracı hasarlanana sigorta rehberiKarda aracı hasarlanana sigorta rehberi#Trafik Kazası
Fatih Terimin kabul etmediği bomba teklif Burak Elmas açıkladıFatih Terim'in kabul etmediği bomba teklif! Burak Elmas açıkladı#Galatasaray
İstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbusİstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbus#İstanbul
AK Parti MYKda konuşuldu: Metaverse önlemiAK Parti MYK'da konuşuldu: Metaverse önlemi#Metaverse
ABDden Putine tehdit gibi mesajABD'den Putin'e tehdit gibi mesaj#ABD
O meşhur 87 kışında ne olduO meşhur 87 kışında ne oldu?#İstanbul
Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç muCumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç mu?#Sedef Kabaş
Kar esareti sırasında İmamoğluna balıkçıda yemek tepkisiKar esareti sırasında İmamoğlu'na 'balıkçıda yemek' tepkisi#Ekrem İmamoğlu
Paşinyandan normalleşme mesajı: Antalya Forumuna katılabilirimPaşinyan'dan normalleşme mesajı: Antalya Forumu'na katılabilirim#Nikol Paşinyan
Linç operatörleriLinç operatörleri#Linç
O saldırgan akıl hastanesindeO saldırgan akıl hastanesinde#Serenay Sarıkaya
Hadise hazırlıklara başladı... Bahara düğün varHadise hazırlıklara başladı... Bahara düğün var!#Hadise
Özge Gürel müjdeyi verdiÖzge Gürel müjdeyi verdi#Özge Gürel
Ezgi Molanın 6 yıllık kâbusu: Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldimEzgi Mola'nın 6 yıllık kâbusu: Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim#Ezgi Mola
HABERLERDünya Haberleri

Hollanda'da Covid-19 tedbirleri gevşetildi

#Hollanda#Koronavirüs#Dünya
Hollandada Covid-19 tedbirleri gevşetildi

Hollanda'da Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kapanma tedbirleri ile bazı kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildi.

Haberin Devamı

Hollanda'da korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirinin kaldırılması ve bazı kısıtlayıcı önlemlerin gevşetilmesi kararlaştırıldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, kapanma ve sıkı tedbirlerin ardından düzenledikleri basın toplantısında yeni kararları açıkladı. Başbakan Rutte, "2 yıldır süren Covid-19 yasaklarını bugün itibariyle kontrollü bir şekilde kaldırıyoruz. Tüm aktiviteleri serbestleştiriyoruz. Bu kararları alırken risk alıyoruz ama bunu yapmak zorundayız. 2 yıl içerisinde sadece Covid-19 değil, ekonomik ve psikolojik olarak da zarar gördük. Artık yavaş yavaş onları da göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyoruz ve şuan itibariyle her yeri açıyoruz" dedi.

Alınan karar kapsamında ülke genelinde Covid-19 yasaklarının kaldırılmasının ardından bazı önlemler yine de alınmaya devam edilecek. Tüm mekanlar yerel saatle 05.00-22.00 arasında hizmet verecek ve vatandaşların evlerinde 4 kişiden fazla misafir kabul etmemeleri gerekecek.

Haberin Devamı

Ülkede, sinema, tiyatro, spor salonları gibi alanlar da Covid-19 kuralları dahilinde açılırken, kültür-sanat alanında düzenlenen etkinlikler en fazla bin 250 kişinin katılımı ve QR kod uygulamasıyla gerçekleştirilecek.

Hollanda'da toplu ve kalabalık alanlarda maske zorunluluğu ise devam edecek. 13 yaş üzeri bireylerde toplu taşıma, dükkan ve etkinlik alanlarında 1.5 metre mesafe uygulanmaması durumunda maske zorunlu olacak.

18 yaş altı çocuklarda temas durumunda hiçbir Covid-19 belirtisi olmadığı takdirde karantina uygulanmayacak. 3. doz aşısını yaptırmış ve 8 hafta içerisinde Covid-19 geçirmiş bir kişi ise yine temaslı olması durumunda karantina uygulamayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollanda#Koronavirüs#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail