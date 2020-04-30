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Dünya
DHA- AA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 15:56,Son Güncelleme:

Hollanda'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 795'e çıktı

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Hollanda'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 795'e çıktı
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Hollanda’da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam can kaybı 4 bin 795’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Covid-19'la ilgili verileri güncelledi.

Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 84 artarak 10 bin 769 oldu.

Covid-19 görülen kişi sayısının 514 artarak 39 bin 316'ya çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 84 artışla 4 bin 795'e yükseldi.

RIVM'nin açıklamasına göre, hastalık belirtileri olan herkesin test edilmemesi nedeniyle gerçek vaka sayısı daha yüksek.

Öte yandan, bu zamana kadar Covid-19 tespit edilen 13 bin 884 sağlık personelinden 458'i hastaneye kaldırıldı, 9'u da hayatını kaybetti.

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