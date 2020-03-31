Hollanda’da corona virüsten 175 kişi daha öldü

Hollanda’nın sağlık yetkilileri tarafından açıklanan resmi bilgilere göre ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saat içerisinde 175 kişi artarak 1,039’a yükselirken, enfekte kişi sayısı da 845 artarak 12 bin 595’e ulaştı.Ülkede kısmi karantina uygulamasının ne kadar devam edeceğinin bugün açıklaması bekleniyor.