MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHollanda'da Corona Virüs vaka sayısı 25 bini aştı
GeriDünya Hollanda'da Corona Virüs vaka sayısı 25 bini aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

Hollanda'da Corona Virüs vaka sayısı 25 bini aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollanda'da Corona Virüs vaka sayısı 25 bini aştı
Abone Olgoogle-news

Hollanda'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1174 artarak 25 bin 587'ye ulaşırken, ölü sayısı 94 artışla 2 bin 737 oldu.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Kovid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 196 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 8 bin 582'ye ulaştığı belirtildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 1174 artarak 25 bin 587'ye çıktığı bilgisi paylaşılan açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 94 artışla 2 bin 737 olduğu kaydedildi.

Vakaların 267’sinin çocuk olduğu ve bunların 61’inin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle