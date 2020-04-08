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Dünya
AA- Fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 08.04.2020 - 15:33,Son Güncelleme:/

Hollanda'da corona virüs vaka sayısı 20 bini aştı

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Hollanda'da corona virüs vaka sayısı 20 bini aştı
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Hollanda'da yeni tip koronavirüs(corona virüs) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 969 artarak 20 bin 549'a, ölü sayısı da 147 artışla 2 bin 248'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, Kovid-19'la ilgili bilgiler güncellendiÜlkede son 24 saatte 308 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 7 bin 735'e ulaştığı belirtilen açıklamada, Kovid-19 görülen kişi sayısının 969 artarak 20 bin 549'a çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 147 artışla 2 bin 248'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

KOVİD-19 ÖNLEMLERİNE UYMAYAN 1400 KİŞİYE CEZA

Yerel medyadaki haberlerde, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek için alınan önlemlere uymayan yaklaşık 1400 kişiye ceza kesildiği belirtildi.

Hollanda ekonomisinin bu yıl yeni tip koronavirüs krizinin etkisiyle yüzde 8 daralacağı öngörülüyor.

Ülkede dışarıda 3 ve daha fazla kişinin bir araya gelmesi ve kişiler arasında 1,5 metreden az mesafe olması halinde kişilere 400 avroya kadar ceza veriliyor.

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