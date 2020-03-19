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HaberlerDünya HaberleriHollanda'da corona virüs oturumunda bayılan Sağlık Bakanı istifa etti
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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 22:08,Son Güncelleme:/

Hollanda'da corona virüs oturumunda bayılan Sağlık Bakanı istifa etti

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Hollanda'da çarşamba akşamı yeni tip corona virüs (covid-19) oturumunda bayılan Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti.

Kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, Bruins’in istifasını sunduğu belirtildi.

Haberde, istifasının nedeninin aşırı yorgunluktan olduğu ifade edildi.

Bruins çarşamba akşamı parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Kovid-19 önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayılmıştı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında Bruins, "Yoğun geçen haftaların yorgunluğuyla bayıldım, şimdi kendimi daha iyi hissediyorum." ifadesini kullanmıştı.

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