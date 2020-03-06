Hollanda’da Corona Virüs nedeniyle ilk ölüm

Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentindeki Ikazia Hastanesinde karantina altındaki 86 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkede ilk defa Kovid-19'dan bir kişinin yaşamını yitirdiği, hastalığın kişiye nasıl ve nerede bulaştığının ise henüz belli olmadığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden kişiyle iletişimde bulunanların evde kalması çağrısından bulunulan açıklamada, gerektiği takdirde onlara da test yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Hollanda’da bu zamana kadar 82 kişide yeni tip Corona Virüs tespit edildi.

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