Hollanda'da babasının Covid aşısı olmasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk mahkemeye başvurarak aşı olma hakkı kazandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERDünya Haberleri

Hollanda'da babasının Covid aşısı olmasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk mahkemeye başvurarak aşı olma hakkı kazandı

#Koronavirüs#Aşı#Hollanda
Hollandada babasının Covid aşısı olmasına izin vermediği 12 yaşındaki çocuk mahkemeye başvurarak aşı olma hakkı kazandı

Hollanda'da 12 yaşında bir erkek çocuk, babasının itirazına rağmen, mahkeme kararıyla Covid aşısı yaptırabilecek.

Haberin Devamı

Hollanda'nın kuzeyindeki Groningen kentinde mahkeme, akciğer kanserine yakalanan büyükannesini riske atmamak için aşısız ziyaret edemeyen çocuğun aşı olma talebini yerinde buldu.

Hollanda'da Temmuz ayından itibaren 12 - 17 yaş arasındaki çocuklar, ebeveynlerinin onayı doğrultusunda Covid aşısı yaptırabiliyor. Ancak Groningen'de yaşayan çocuğun anne ve babası ayrı olduğu için, aşı konusunda izin sorunu yaşandı.

Annesi, 12 yaşındaki çocuğunun aşı olmasına onay verirken, ayrı yaşadığı eski eşi oğlunun aşılanmasına ve test yaptırmasına karşı çıktı. Hollandalı baba, aşının yan etkileri ve uzun vadeli sonuçları konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Son dakika... Dünyanın umutla beklediği haber ABDden geldi: Koronavirüse karşı etkili ilacın adını açıkladılar

İlgili Haber:Son dakika... Dünyanın umutla beklediği haber ABD'den geldi: Koronavirüse karşı etkili ilacın adını açıkladılar!

Büyükannesinin akciğer kanserine yakalanması nedeniyle, onun sağlığını riske atmadan rahatça görüşebilmek isteyen 12 yaşındaki çocuk, aşı olabilmek için mahkemeye başvurdu.

Groningen Mahkemesi, babasının itirazına rağmen Hollandalı çocuğun aşı olabileceğine karar verdi.

Haberin Devamı

Mahkeme yargıcı, çocukların Covid'e yetişkinlere göre daha az ve daha hafif şiddetli yakalandığını belirtti, ancak buna rağmen uzun süre hasta kalabildiklerini veya akciğerlerinin hastalığın uzun vadeli sonuçlarından etkilenebildiğini vurguladı.

Hastalığı aşılılarda başkalarına bulaştırma riskinin, aşısızlara göre önemli ölçüde daha az olduğuna işaret eden yargıç, bu nedenle Hollandalı çocuğun seçimini olumlu karşıladığını belirtti.

Mahkeme kararı doğrultusunda 12 yaşındaki Hollandalı çocuk derhal aşı yaptırabilecek. Çünkü mahkemeye göre kısa vadede aşılanma, temyiz kararını beklemekten daha önemli.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#Hollanda