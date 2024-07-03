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Hollanda’da aşırı sağcılar iktidarda... Rutte dönemi sona erdi

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#Hollanda#Gert Wilders#Dick Schoof
Hollanda’da aşırı sağcılar iktidarda... Rutte dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 07:00

Dick Schoof başbakanlığı Mart Rutte’den devraldı.

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Hollandalı seçmenlerin sandık başına gitmesinden 7 ay sonra Gert Wilders’in aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin de dahil olduğu hükümet dün işbaşı yaptı. Dick Schoof (67) ve kabinesi, Kral Willem Alexander’ın huzurunda dün yemin ederek görevine başladı. Eski istihbarat başkanı, ülkenin yeni Başbakanı Schoof, 14 yıl başbakanlık yapan ve 26 Haziran’da NATO Genel Sekreterliğine atanan Mark Rutte’den görevi devraldı.

WILDERS KABİNEDE YOK

Schoof, 4 partiden oluşan sağ koalisyon hükümetine liderlik edecek. Hollanda’da kasımda yapılan seçimin ardından başlayan müzakereler yedi aydır sürüyordu. Seçimden zaferle çıkan aşırı sağcı Wilders, gergin geçen koalisyon müzakerelerinin sekteye uğramaması için başbakanlık koltuğundan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Koalisyonda Wilders’in aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) yer alıyor. Yeni hükümetin önceliği, göçmenlerle ilgili politikaları katılaştırmak olacak.

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#Hollanda#Gert Wilders#Dick Schoof

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