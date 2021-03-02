Hollanda’da AB dışı ülkelere seçim kampanyası yasağı

Yasak kararı, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelen siyasileri kapsayacak. BBC Türkçe’nin haberine göre, bu karar Mart 2017’de anayasa değişikliği referandumu öncesi Türk hükümet üyelerine Hollanda’da kampanya izni verilmemesi üzerine çıkan olayların tekrarlanmaması için alındı.

Türkiye kökenli örgütler, “kendilerinin seçim malzemesi haline getirildiği” gerekçesiyle, Hollanda’daki seçimler öncesi alınan bu karara tepki gösteriyor. Hollanda’da Mark Rutte hükümeti, çocuk bakım ödeneği skandalı nedeniyle ocak ayında istifa etmiş, ardından geçici hükümetin de başbakanı olmuştu. Dışişleri Bakanı Stef Blok, bu hafta temsilciler meclisine gönderdiği mektupta, AB dışındaki politikacılara, ülkelerindeki seçimlere 3 ay kala Hollanda’da propaganda yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.