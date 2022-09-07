Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Hollanda terör failini vatandaşlıktan çıkardı

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda#Tramvay#Saldırı
Hollanda terör failini vatandaşlıktan çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

Hollanda’da 2019’da gerçekleşen tramvay saldırısının faili Gökmen Tanış, Hollanda vatandaşlığından çıkarıldı.

Haberin Devamı

Aslen Yozgatlı olan Gökmen Tanış, 18 Mart 2019’da Utrecht kentindeki bir tramvayda yolculara ateş açmış, olayda 4 kişi hayatını kaybetmişti. 7 kişinin de yaralandığı saldırıyı Tanış’ın, aynı yıl Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde meydana gelen ve 51 kişinin öldüğü cami saldırısına misilleme amacıyla yaptığı anlaşılmıştı. 2020 Mart ayında ömür boyu hapse mahkum edilen Tanış, Hollanda Senatosu’ndan bu yılın şubat ayında geçen ve terör eyleminde bulunanların vatandaşlıktan atılmasını kolaylaştıran yasa uyarınca Hollanda pasaportunu kaybetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollanda#Tramvay#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu 1993teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

Gittiği maçta yediği sosisli sandviç sonu oldu! 1993'teki cinayeti çöpe atılan peçete çözdü

#Jerry Westrom
Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin 8 SORUDA öldürücü Batı Nil virüsü...

Bir sivrisinek ısırığından ne olur demeyin! 8 SORUDA "öldürücü" Batı Nil virüsü...

#Sivrisinek
75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsyi kim öldürdü

75 yıldır cevabı bulunamayan soru: Ünlü gangster Bugsy'i kim öldürdü?

#Benjamin Bugsy Siegel