Hollanda terör failini vatandaşlıktan çıkardı

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Aslen Yozgatlı olan Gökmen Tanış, 18 Mart 2019’da Utrecht kentindeki bir tramvayda yolculara ateş açmış, olayda 4 kişi hayatını kaybetmişti. 7 kişinin de yaralandığı saldırıyı Tanış’ın, aynı yıl Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde meydana gelen ve 51 kişinin öldüğü cami saldırısına misilleme amacıyla yaptığı anlaşılmıştı. 2020 Mart ayında ömür boyu hapse mahkum edilen Tanış, Hollanda Senatosu’ndan bu yılın şubat ayında geçen ve terör eyleminde bulunanların vatandaşlıktan atılmasını kolaylaştıran yasa uyarınca Hollanda pasaportunu kaybetti.