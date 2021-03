Hollanda seçimlerinde rekor sonuç: 17 parti meclise girdi

VDD 150 sandalyeli mecliste üye sayısını 3 arttırarak 36’ya çıkarırken, koalisyonun sol liberal ortağı D66 ise 19 olan milletvekili sayısını 27’ye çıkararak önemli bir başarı elde etti. İslam karşıtı sağ popülist çizgideki Özgürlük Partisi ise 3 sandalye kaybettiği seçimleri 17 milletvekili çıkararak üçüncü bitirdi.

ÜÇ PARTİLİ KOALİSYON

37 partinin seçim yarışına girdiği ülkede rekor sayıyla tam 17 parti meclise girmeyi başardı. Birçok partinin mecliste kendine yer bulması nedeniyle koalisyon görüşmelerinin uzun sürmesi bekleniyor. Hükümet kurulabilmesi için 76 sandalye gereken Hollanda parlamentosunda Rutte’nin en az iki ortağa ihtiyacı olacak. 2010’dan beri iktidarda olan Rutte “son on yılda her şeyin harika gitmediğini” kabul ederken “Bir on yıl için daha enerjim var” dedi.

