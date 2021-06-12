Hollanda Prensesinden şaşırtan karar: 1.6 milyonluk euroluk serveti elinin tersiyle itti!

Associated Press'te yer alan habere göre Hollanda tahtının varisi Prenses Amalia verdiği ilginç kararla bir anda ülke ve dünya gündemine oturdu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte kendi el yazısıyla yazdığı bir mektup yollayan prenses 18 yaşından itibaren günlük 4 bin euro, bir başka deyişle yılda 1.6 milyon euro kazanmasını sağlayacak kraliyet gelir hakkından feragat ettiğini bildirdi.

Hollanda'da Kral Willem - Alexander'in ardından tahta çıkması beklenen veliaht Prenses Amalia, 18 yaşına bastığı andan itibaren günlük net 4 bin euro hazine ödeneği alacağı ve prensesin yıllık kazancı 1.6 milyon euro civarında olacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın yapıldı tarihte Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin günlük geliri ise brüt 400 euro civarındaydı.

Prenses bu yüksek miktardaki ödemeyi kabul etmenin kendisini rahatsız edeceğini ifade etti. Bu yılın aralık ayında 18 yaşını dolduracak olan prensese bu paranın 300 bin eurosu direkt olarak verilecekken geri kalan 1.3 milyon euro ise personel ve diğer masraflar için kullanılacaktı.

Bu hafta içinde son sınavlarını başarıyla tamamlayarak liseden mezun olan Kral Willem-Alexander’ın kızı Amalia, Başbakan Mark Rutte’ye ilettiği el yazısı mektubunda kraliyet görevlerine başlayana kadar bu geliri kabul etmek istemediğini belirtti.

Üniversiteye başlamadan önceki bir yılını boş geçirmeye karar veren prenses kararını 'Benim yaşımdaki öğrenciler oldukça zor zamanlar geçirirken ve özellikle de koronavirüs salgını boyunca birçok konuda mücadeleler verirken bu derece büyük bir parayı kabul etmek beni üzer. Paramı taht görevlerim başlayıp ülkemin insanlarına yardım edebileceği zaman kullanmayı tercih ederim.' sözleriyle açıkladı.

Hollanda'da Kraliyet Ailesi'ne verilen hazine ödeneğinin yüksekliği zaman zaman tartışmalara yol açıyor. Demokratlar 66 Partisi (D66), seçim bildirgesinde bu ödenekleri azaltma vaadinde bulunmuştu.

Amalia, Hollanda tahtının bir numaralı varisi olduğu için 18 yaşından sonra itibaren devlet hazinesinden para almaya hak kazanıyor.

Ödenek, her yıl enflasyon ve memur maaş oranına göre de artıyor.

Eski Kraliçe Beatrix 42 yaşında, Kral Willem - Alexander da 46 yaşında tahta geçmişti. Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, Amalia da Kraliçe tacını takacağı bu yaş aralığına kadar, yaklaşık 30 milyon euro hazine geliri elde etmiş olacaktı.

Her ne kadar formalite gibi görünse de bu konu geçmişte Hollanda iç siyasetinde ciddi tartışmalara yol açmıştı.

Kraliçe Beatrix'in, 2. Dünya Savaş'ında ülkeyi işgal eden Almanya'dan Prens Claus von Amsberg ile evliliği tepkilere neden olmuştu.

Kral Willem - Alexander'in Kraliçe Maxima ile evliliği de siyasi gerilime yol açmıştı. Parlamento'nun önemli bir kısmı, Arjantin'de on binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Videla cuntasının tarım bakanının kızı olduğu gerekçesiyle, Maxima'ya sıcak bakmamıştı.

Parlamento tepkisi nedeniyle baba Jorge Zorreguietta, Maxima'nın düğün töreni için Hollanda'ya gelememişti.

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