MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHollanda polisinin ırkçı mesajları ortaya çıktı... 'Bir Türk daha azaldı!'
GeriDünya Hollanda polisinin ırkçı mesajları ortaya çıktı... 'Bir Türk daha azaldı!'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Hollanda polisinin ırkçı mesajları ortaya çıktı... 'Bir Türk daha azaldı!'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hollanda polisinin ırkçı mesajları ortaya çıktı... 'Bir Türk daha azaldı!'

Hollanda polisinin ırkçılığı bir kez daha su yüzüne çıktı. Polislerin sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, 16 yaşındaki Türk asıllı bir kızın ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı belirlendi.

Hollanda polisinin, sosyal medya gruplarında yaptıkları yazışmalarda, 16 yaşındaki Türk asıllı bir kızın ölümüyle ilgili "Bir Türk daha azaldı" ifadesini kullandığı belirlendi.

Hollanda yerel medyasında çıkan habere göre, Rotterdam teşkilatına bağlı polisler hakkında WhatsApp gruplarında "ırkçı konuşmalar" yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polislerin, ülkedeki azınlıklara, göçmenlere ve Afrikalılara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadeler kullandıkları tespit edildi.

Hollandada Türk kızı, okulunda öldürüldü
Hollanda'da Türk kızı, okulunda öldürüldü

Polislerden birinin, okuldan çıktığı sırada öldürülen Hümeyra E. için "Bir Türk daha azaldı." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Rotterdam polis şefi Fred Westerbeke, Hümeyra E'nin ölümü üzerine kullanılan ifadenin kınanması gerektiğini ve "aşağılayıcı" olduğunu söyledi.

Westerbeke, polislerin kınandığını ve haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Rotterdam Designcollege'de eğitim gören Hümeyra E, 16 Aralık 2018'de okuldan dönerken eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmüştü.

Hümeyra E, rahatsız edildiği için polise şikayette bulunmuş ancak şikayetleri dikkate alınmamıştı.

Hollanda’da öldürülen Hümeyra, Karaman’da son yolculuğuna uğurlandı
Hollanda’da öldürülen Hümeyra, Karaman’da son yolculuğuna uğurlandı

 

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi