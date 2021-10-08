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Hollanda medyasından Türk SİHA'larına övgü! 'Daha fazla ülkeden talep görüyor'

#Siha#HOLLANDA#Bayraktar
Hollanda medyasından Türk SİHAlarına övgü Daha fazla ülkeden talep görüyor

Hollanda'nın kamu haber ajansı NOS, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) "giderek daha fazla satıldığını" yazdı. Türkiye'nin 10 sene öncesine kadar insansız hava aracı satın almak için uğraştığına işaret edilen haberde, Bayraktar'ın "SİHA'lar kalitelerini ülkemizde ve dışarıda kanıtladı. Artık kendimize yetiyoruz ve hatta ihraç ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Atatürk Havalimanı'nda eylülde düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan NOS muhabiri, izlenimlerini Hollandalılar için haberleştirdi. NOS'un haberinde, Türkiye'nin son yıllarda askeri endüstrisini insansız hava aracı üretmeye yönelttiği ve ihracatını gün geçtikçe artırdığı belirtildi.

"EN İYİSİNE SAHİBİZ"
Haberde görüntülerine yer verilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın "Klasmanında en iyisine sahibiz." sözleri de başlıkta yer aldı. Türkiye'nin 10 sene öncesine kadar insansız hava aracı satın almak için uğraştığına işaret edilen haberde, Bayraktar'ın "SİHA'lar kalitelerini ülkemizde ve dışarıda kanıtladı. Artık kendimize yetiyoruz ve hatta ihraç ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SİHA'LAR, KARABAĞ'DA ÇATIŞMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Haberde, Baykar şirketi tarafından üretilen, "pahalı olmayan ve etkili" silahlı insansız hava araçlarının Karabağ'daki çatışma bölgelerinde tankları, zırhlı araçları, mühimmat depolarını ve hava savunma sistemlerini vurarak çatışmanın seyrini değiştirdiği vurgulandı. SİHA'ların Suriye, Libya ve Karabağ'da kullanılarak başarılı olduğu ifade edilen haberde, bu araçların giderek daha fazla ülkeden talep gördüğü bildirildi. Türkiye'nin kısa sürede ABD, İsrail ve Çin gibi önde gelen SİHA üreticilerinin arasında yer aldığı kaydedilen haberde, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra Ukrayna, Polonya gibi ülkelerin de Türkiye'den SİHA aldığı, sıradaki ülkenin Litvanya olduğu belirtildi.

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#Siha#HOLLANDA#Bayraktar