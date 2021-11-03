Hollanda korona kısıtlamalarına geri döndü

Haberin Devamı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dün düzenlediği basın toplantısında vaka artışının önüne geçmek amacıyla açık alanda maske takma zorunluluğu ve 1.5 metre sosyal mesafe kuralının yeniden uygulanacağı duyurdu. Rutte ayrıca restoran ve müze gibi kalabalık mekânların girişinde aşı veya negatif PCR testi durumunu sorgulayan COVID pasaportu uygulamasının da uzatıldığını belirtti.

Kısıtlamaların yaklaşık 2 ay önce kalktığı ülkede geçen hafta ortalama günlük vaka sayısı, önceki haftaya göre yüzde 39 artış göstererek 7.711 olarak açıklanmıştı. 17 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yüzde 85’i aşılanmış durumda.